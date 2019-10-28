Lugar 41 para Abraham Ancer en Japón

CHIBA, JAPÓN.- En un torneo que tuvo que interrumpirse en repetidas ocasión debido al mal clima en la localidad de Chiba en Japón, el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó empatado en el sitio 41 del ZOZO CHAMPIONSHIP, torneo del PGA TOUR que tuvo como escenario el Accordia Golf Narashino CC.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, firmó recorridos de 74, 68, 68 y 69 para un acumulado de 279, uno bajo par. Este fue el mejor resultado del mexicano en lo que va de la actual temporada en el circuito estadounidense. Ancer ha disputado cuatro torneos, en los cuales en dos no ha pasado el corte.

Con un total de 261 impactos, 19 menos, el ganador de la competencia que repartió una bolsa de casi diez millones de dólares, fue el estadounidense Tiger Woods, quien se convirtió junto con su compatriota Sam Snead en los máximos ganadores en el PGA TOUR, ambos con 82 victorias.

