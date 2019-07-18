Mantienen esperanzas

PORTRUSH, IRLANDA DEL NORTE.- Los golfistas mexicanos Abraham Ancer e Isidro Benítez mantienen las posibilidades de llegar al fin de semana después de la primera jornada del The Open Championship, que se disputa esta semana en Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

“Ha sido un poquito frustrante. Le pegué muy bien desde el tee y siempre fallé en lugares en los que pude hacer approach y putt. Tuve varias oportunidades de birdie que sentí que las había metido”, dijo Ancer frustrado aunque satisfecho. “Hay que tener mucha paciencia en el Open”, agregó.

El golfista de Tamaulipas, número 58 del mundo, que juega su segundo Open Británico, ha terminado con +1, a seis golpes del líder, el estadounidense JB Holmes, y en la parte media de la tabla de clasificación (sitio 54).

“Se sentía como una de esas rondas en las que nada iba a mi favor, pero con una jornada sólida mañana me meto en el torneo”, señaló el “Turco” Ancer, que ha compartido partido con el líder de la clasificación y el veterano sudafricano Ernie Els.

Benítez ha salido al campo en uno de los últimos grupos del día y ha comenzado su ronda con dos birdies consecutivos en los dos primeros hoyos, pero dos bogeys inmediatamente después lo han mantenido al par hasta la última parte de la ronda, que ha acabado con +4 (lugar 113) después de cosechar dos bogeys y un doble en el 18.

“Lástima que en un par de hoyos se me fue la bola al rough alto y se quedaron injugables. Pero estoy contento porque le pegué a la bola mejor de lo que le venía pegando y creo que mañana estoy listo para hacer una ronda bien bajita y pasar el corte”, dijo Benítez.

Al joven poblano de 20 años le queda la satisfacción de haberse estrenado en un major con dos grandes hoyos. “No pude haber empezado mejor y en general me sentí bastante bien allí fuera”, comentó positivo Benítez, que se clasificó para su primer grande con una victoria en el Abierto de Argentina.