Marelli remonta y gana en Perú

LIMA, PERÚ – Leandro Marellino tenía un buen récord en Los Inkas Golf Club, de hecho había fallado el corte en las últimas cuatro ediciones del Diners Club Perú Open presentado por Volvo. Su historia cambió esta semana, en la que encadenó cuatro rondas de 68 golpes o menos para salir victorioso y saltar al quinto lugar de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica.

Iniciando el día a cinco golpes de la punta y jugando en el antepenúltimo grupo, Marelli remontó posiciones a punta de birdies. La jornada la culminó embocando un valioso putt de cinco metros para birdie en el 18 para hacer 67 golpes y asegurar un total de 19-bajo par 269 que nadie más pudo igualar.

El campeón terminó superando por un golpe al estadounidense John Somers, quien hizo 69 golpes con un costoso bogey al par-5 del hoyo 16. Su compatriota Andrés Gallegos, quien asumió el liderato absoluto cuando Marelli hizo su único bogey del día en el 15, cerró con bogeys al 17 y 18 para acabar a dos golpes de diferencia.

El estadounidense Justin Suh, líder tras la segunda y tercera ronda, no logró mantener el paso y con una ronda de 75 golpes se debió conformar con un empate por el cuarto lugar. En esa posición terminó acompañado por los colombianos Santiago Gómez, 65 golpes, y Nicolás Echavarría, 68, y el canadiense Russell Budd, 71.

