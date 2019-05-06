Maruri es top ten en Dominicana

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA.- No hay quinto malo. Después de no pasar el corte en sus primeros cuartos compromisos de lo que va de la actual campaña del PGA TOUR Latinoamérica, el golfista mexicano Nicholas Maruri obtuvo ayer su primer top ten.

El originario del Estado de México, firmó una ronda final de 63 golpes, para totalizar 276 impactos, ochos menos, actuación que le valió para empatar en la décima posición del Puerto Plata Open que tuvo verificativo en el Playa Dorada Golf Course y que repartió una bolsa de 175 mil dólares.

Raúl Cortés con 281, tres menos y Juan Carlos Serrano con 285, uno arriba, concluyeron en los sitios 33 y 52 respectivamente, mientras que Raúl Pereda, José Narro y Alejandro Villasana, no pasaron el corte de la justa que se adjudicó el chileno Cristóbal del Solar.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA