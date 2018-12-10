Maruri y Villasana ganan tarjeta completa

MALINALCO, MÉXICO.- Los exponentes nacionales Nicholas Maruri (foto) y Alejandro Villasana, calificaron de forma directa al PGA TOUR Latinoamérica al finalizar en el segundo y cuarto sitio respectivamente de la tercera edición del Malinalco Classic, torneo que repartió una bolsa de 40 mil dólares.

Maruri finalizó con un marcador de 271 golpes, 17 bajo par, a uno de diferencia del campeón el venezolano Alfredo Adrián, en tanto que Villasana registró un score de 274 impactos, 14 menos. Los cinco primeros lugares obtuvieron su derecho a participar en la temporada completa del PGA TOUR Latinoamérica 2019.

El capitalino Sebastián Vázquez y el colombiano Camilo Aguado empataron en la sexta posición a seis golpes del líder. El colombiano Andrés Echavarría fue octavo, mientras que el mexicano Juan Carlos Serrano se quedó con el noveno lugar y el chileno Guillermo Pereira, líder de la competencia tras 54 hoyos, cayó hasta el décimo sitio.

Así se repartieron los lugares al PGA TOUR Latinoamérica:

Estatus completo para toda la temporada 2019 del PGA Tour Latinoamérica:

1. Alfredo Adrián Ploch, Venezuela

2. Nicolás Maruri, México

3. Ryan Ruffels, Australia

4. Alejandro Villasana, México

4. Victor Lange, Sudáfrica

Estatus completo para la primera mitad de la temporada:

6. Sebastián Vázquez, México

6. Camilo Aguado, Colombia

8. Andrés Echavarría, Colombia

9. Juan Carlos Serrano, México

9. Guillermo Pereira, Chile

Estatus condicional:

12. Jesús Amaya, Colombia

12. Luis Felipe Torres, México

12. Alan Wagner, Argentina

15. Brandon R. Thompson, Inglaterra

15. Nahum Mendoza III, Estados Unidos

15. Manuel Torres, Venezuela

15. Gustavo Silva, Chile

19. Tomas Beitia, Argentina

19. Jaime López Rivarola, Argentina

19. Santiago Bauni, Argentina

19. Samuel Del Val, España

19. Fernando Cruz-Valle, México

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA