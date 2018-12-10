Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Maruri y Villasana ganan tarjeta completa

Los mexicanos Nicholas Maruri y Alejandro Villasana, podrán jugar la temporada completa del PGA TOUR Latinoamérica 2019

KAL|1_hz6iw25m

Escrito por: Azteca Deportes

MALINALCO, MÉXICO.- Los exponentes nacionales Nicholas Maruri (foto) y Alejandro Villasana, calificaron de forma directa al PGA TOUR Latinoamérica al finalizar en el segundo y cuarto sitio respectivamente de la tercera edición del Malinalco Classic, torneo que repartió una bolsa de 40 mil dólares.

Maruri finalizó con un marcador de 271 golpes, 17 bajo par, a uno de diferencia del campeón el venezolano Alfredo Adrián, en tanto que Villasana registró un score de 274 impactos, 14 menos. Los cinco primeros lugares obtuvieron su derecho a participar en la temporada completa del PGA TOUR Latinoamérica 2019.

El capitalino Sebastián Vázquez y el colombiano Camilo Aguado empataron en la sexta posición a seis golpes del líder. El colombiano Andrés Echavarría fue octavo, mientras que el mexicano Juan Carlos Serrano se quedó con el noveno lugar y el chileno Guillermo Pereira, líder de la competencia tras 54 hoyos, cayó hasta el décimo sitio.

Así se repartieron los lugares al PGA TOUR Latinoamérica:

Estatus completo para toda la temporada 2019 del PGA Tour Latinoamérica:

1. Alfredo Adrián Ploch, Venezuela

2. Nicolás Maruri, México

3. Ryan Ruffels, Australia

4. Alejandro Villasana, México

4. Victor Lange, Sudáfrica

Estatus completo para la primera mitad de la temporada:

6. Sebastián Vázquez, México

6. Camilo Aguado, Colombia

8. Andrés Echavarría, Colombia

9. Juan Carlos Serrano, México

9. Guillermo Pereira, Chile

Estatus condicional:

12. Jesús Amaya, Colombia

12. Luis Felipe Torres, México

12. Alan Wagner, Argentina

15. Brandon R. Thompson, Inglaterra

15. Nahum Mendoza III, Estados Unidos

15. Manuel Torres, Venezuela

15. Gustavo Silva, Chile

19. Tomas Beitia, Argentina

19. Jaime López Rivarola, Argentina

19. Santiago Bauni, Argentina

19. Samuel Del Val, España

19. Fernando Cruz-Valle, México

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP