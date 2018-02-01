Menéndez debuta en 2018

MELBOURNE.- La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Ana Menéndez, comenzó ayer la campaña 2018 dentro del Ladies European Tour (LET), al integrar el field del Oates Vic Open que reparte una bolsa de 650 mil dólares australianos.

La única exponente tricolor integrante del LET, tuvo un lento inicio dentro del 13th Beach Golf Club al firmar una primera tarjeta de 77 golpes, cuatro arriba de par, actuación que la colocó en el sitio 89 empatada con otras 15 jugadoras entre ellas la local Grace Lennon.

La líder de la competencia, es la estadounidense Bett Allen con score de 67 impactos, seis bajo par, seguida de su compatriota Cheyenne Woods, sobrina de Tiger Woods, quien registró ayer un marcador de 68, cinco menos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA