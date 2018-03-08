Menéndez inicia en el top 15

CIUDAD DE MÉXICO.- Buen inicio fue el que registró hoy la golfista mexicana Ana Menéndez en el Investec SA Women´s Open, torneo correspondiente al Ladies European Tour que se desarrolla en el West Lake Golf Club de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

La originaria de la Ciudad de México, firmó una primera ronda de 73 golpes, uno arriba de par, producto de birdies en el hoyo siete; 13; 14; 16 y 17 por bogeys en el dos; ocho; diez, 12; 15 y 18, por lo que comparte la posición 12 de la justa que reparte 170 mil dólares aproximadamente.

“Ha sido un viaje largo hasta acá, pero viendo el campo, es muy similiar a los que hay en México”, dijo Menéndez. “Tengo muy buenas sensaciones para este torneo, voy a salir a jugar sin expectativa alguna, es la primera ocasión que participo en un torneo en Sudáfrica”.

La líder de la competencia, es la local Ashleigh Buhai con marcador de 69 golpes, tres menos, seguida de la originaria de Namibia Bonita Bredenhann; la española Silvia Banon y la alemana Karolin Lampert, todas ella con una primera ronda de 70 impactos, dos abajo.

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