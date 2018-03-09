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Fútbol

Menéndez repunta posiciones

Ana Menéndez comparte la séptima posición del Investec SA Women´s Open del Ladies European Tour que se realiza en Sudáfrica.

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (9 de marzo de 2018).- Con un acumulado de 145 golpes, uno arriba de par, la golfista mexicana Ana Menéndez, se encuentra empatada en el séptimo lugar del Investec SA Women´s Open, justa del Ladies European Tour que tiene como escenario el West Lake Golf Club de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

La originaria de la Ciudad de México, firmó una segunda ronda de 72 golpes, par de campo, producto de birdies en el hoyo cinco; siete y 17, por bogeys en el uno; nueve y 18, por lo que se metió al top ten de la justa que reparte 170 mil dólares aproximadamente.

“Ha sido un viaje largo hasta acá, pero viendo el campo, es muy similiar a los que hay en México”, dijo Menéndez. “Tengo muy buenas sensaciones para este torneo, voy a salir a jugar sin expectativa alguna, es la primera ocasión que participo en un torneo en Sudáfrica”.

La líder de la competencia, es la alemana Karolin Lampert con un total de 139 impactos, menos cinco, seguida de la originaria de la local Ashleigh Buhai con 140, cuatro bajo par y la originaria de Namibia Bonita Bredenhann con 141, tres menos.
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