Mexicana califica al LPGA Tour

CIUDAD DE MÉXICO.- La mexicana María Fassi, logró un lugar para la temporada 2019 del mejor golf femenil del mundo, en el LPGA Tour, esto gracias a una larga calificación en el Q Series que se llevó a cabo la semana pasada en Pinehurst, North Carolina.

María tuvo rondas de 76-69-68-69-76-74-75 y 75 para 582 totales, 6 golpes sobre par de campo, con lo que finalizó en el lugar 32, dentro de las 45 primeras que lograron un sitio para la LPGA en el siguiente año.

“Fueron 8 rondas, 144 hoyos, muy demandantes en los físico, pero más en lo mental, tuve que estar enfocada todos los días, con temperaturas bajas, un poco de calor, viento, con greenes rápidos y suaves a veces, pasé de todo esta semana y eso me ayuda mucho como golfista, es un gran logro y un paso más en mi carrera”, dijo Fassi visiblemente emocionada por conseguir su pase al golf de paga, María tiene derecho de jugar entre 6 y 8 torneos y deberá de tener buenas actuaciones para mantener su status para la siguiente temporada.

Sin embargo, no será hasta mayo o junio cuando juegue como profesional. “Este año (temporada colegial), Arkansas recibirá los Nationals, la competencia más importante que hay en el golf colegial y queremos ser buenas anfitrionas, pero ganar”, comentó Fassi es parte fundamental del equipo de la Universidad de Arkansas y es la jugadora número uno de las Razorbacks.

“Aprovecharé la oportunidad de la LPGA y su reglamento que cambió hace poco, no seré profesional de inmediato, quiero apoyar y jugar los últimos torneos con Arkansas”, dijo Fassi y agregó: “Será hasta después de los Nationals cuando juegue en la LPGA como profesional, quiero acabar bien mi ciclo universitario”.