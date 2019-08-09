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Fútbol

Mexicana Llaneza entre las mejores

La capitalina Alejandra Llaneza se metió a la pelea por las medallas en Lima 2019

Buen día para Llaneza en Lima
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

LIMA, PERÚ.- La mexicana Alejandra Llaneza se encuentra hoy en segundo lugar del tablero del torneo de golf en Lima 2019, a tres golpes de la líder, la estadounidense Emilia Migliaccio, y se perfila al cuadro de medallas.

La originaria de la Ciudad de México concluyó el jueves la primera ronda en quinto lugar y el viernes firmó una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, para tener una suma de 141 impactos, global que también ostentan la paraguaya Julieta Granada y la canadiense Mary Parsons.

Ellas se encuentran a tres golpes de diferencia de la líder del tablero, Migliaccio, quien hoy llenó una papeleta de 68 impactos y totaliza 138 golpes, cuatro bajo par.

Respecto de los varones, el mejor mexicano es Raúl Cortés, en la posición 10 de la clasificación, al lograr hoy una segunda ronda de 67 golpes, que sumados a los 72 del primer día totalizan 139, tres bajo par.

La cima de la tabla está en poder del estadounidense Brandon Wu, quien suma 64 del jueves y 65 del viernes, para un global de 129, 13 abajo.

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