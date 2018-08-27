Mexicanas de exportación

CIUDAD DE MÉXICO.- Talento mexicano de exportación. El día de ayer, cuatro de las mejores promesas del golf nacional superaron la primera etapa del Qualifying Tournament del LPGA Tour que tuvo como escenario el Mission Hills Country Club de Rancho Mirage, California.

Con un total de 284 impactos, cuatro bajo par, Ingrid Gutiérrez finalizó empatada en la séptima posición del torneo clasificatorio, mismo donde llegó a ocupar la segunda posición después de tres recorridos. Gutiérrez concluyó a seis golpes de distancia de la ganadora, la amateur de 17 años Yujeong Son de Corea.

Por su parte, Brenda González, también registró una destacada participación al finalizar en el top 20 de la justa californiana. González registró recorridos de 67, 74, 70 y 75 para un total de 286 golpes, dos bajo par, actuación que le valió para compartir el sitio 16.

Finalmente, María Fernanda Solís y Nicole Autrique, finalizaron dentro de las cien mejores que consiguieron su boleto para participar en la segunda etapa de la también conocida como Q-School a celebrarse en el Plantation Golf and Country Club de la localidad de Venice, Florida, del 13 al 18 de octubre.

En Rancho Mirage, California, también estuvieron presentes las mexicanas Paola Pavón, Sandra Angulo, María Fernanda Villegas, Flor Cañedo y la golfista amateur Giovana Maymón.

