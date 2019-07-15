Mexicanos Ancer y Benítez listos para el Abierto Británico

PORTRUSH, IRLANDA DEL NORTE – El año anterior Abraham Ancer puso fin a una racha de 16 años sin presencia mexicana en el histórico Abierto Británico – un evento mejor conocido en el Reino Unido como “The Open Championship”. Esta semana, en la que será la 148º edición del campeonato de golf más antiguo del mundo, Ancer está de regreso, con más experiencia y mayor prominencia en la escena del golf mundial.

A punto de completar la tercera temporada de su carrera en el PGA TOUR y ubicado en la casilla No. 58 del Ranking Mundial, Ancer se ganó su puesto en este evento como campeón de la 103º edición del Abierto Australiano. “Estoy muy emocionado de regresar al Open. Fue de mis torneos favoritos el año pasado, aún y cuando no tuve el resultado que esperaba”, dice el jugador de 28 años que en 2018 falló el corte en Carnoustie Golf Links.

Ancer no será el único mexicano en la lucha por el emblemático “Claret Jug” y el título de “Golfista Campeón del Año” en Royal Portrush Golf Club, en la costa norte de Irlanda del Norte. Coincidentemente, aquel mismo 18 de noviembre en el que ganó el Abierto Australiano, su compatriota Isidro Benítez se hizo con otra plaza para el torneo al triunfar en el 112º VISA Open de Argentina. Con 19 años de edad al momento de su conquista en las afueras de Buenos Aires, el poblano se convirtió en el campeón más joven en la historia del PGA TOUR Latinoamérica.

“Yo creo que esta es la primera vez que dos mexicanos están en el British Open. ¡Es increíble!” exclama Benítez emocionado e ilusionado por vivir esta experiencia en una sede en la que ha estado entrenando desde principios de mes.

Ambos jugadores están muy enfocados en la tarea que tendrán por delante a partir de este jueves. Ancer saldrá a disputar la primera ronda a las 2:26 p.m. hora local junto al sudafricano Ernie Els y el estadounidense J.B. Holmes, mientras que Benítez saldrá a las 3:43 p.m. con el español Adrián Otaegui y el japonés Yuta Ikeda.

El golf de links es algo totalmente distinto a lo que están habituados y saben que en el Open las condiciones del campo y del clima pueden ser extremadamente retadoras. “El año pasado aprendí muchísimo en Carnoustie. Obviamente sabemos que las condiciones pueden ser complicadas, así que tienes que tener mucha paciencia, saber que habrá hoyos malos y hoyos buenos. Siempre hay que mantener la mente muy fría y no desesperarse porque el torneo es muy largo. Este es un torneo muy mental”, dice Ancer al reflexionar sobre lo vivido en 2018, cuando siguió una primera ronda de 71 con un 78 para quedar fuera del corte.

Con el fin de prepararse mejor, Ancer jugó el Abierto de Irlanda del European Tour la semana antepasada en Lahinch Golf Club. “Jugué sólido en Lahinch. No fue mi mejor golf, pero tuve un resultado decente que siento que me da mucha confianza para haber sido mi primera vez en Irlanda. Llego con muchas ganas para Portrush, siento que estoy jugando buen golf y no trato de ponerme ningún número ni nada en mente. Sé que si me apego a mi plan de juego va a ser un muy buen resultado”, dijo el competidor que empató el 19º puesto en el Abierto Irlandés, un evento en el que era tercero después de dos rondas.

Mientras que Ancer estará jugando su cuarto “major” y cuenta en su récord con participaciones en tres eventos de los World Golf Championships y un Players Championship, Benítez nunca ha jugado un evento de este calibre. Para compensar su falta de experiencia, el zurdo de 20 años llegó al condado de Antrim el 1º de julio y para cuando pegué su tiro de salida en la primera ronda ya tendrá jugadas al menos diez rondas de práctica.

“Me siento muy cómodo. He jugado con viento desde todos lados y con lluvia desde todos lados, pero también me han tocado días soleados. Creo que me ha tocado un buen clima para conocer todas las condiciones diferentes del campo y eso me va a ayudar muchísimo para estar preparado para todo lo que se presente”, cuenta Benítez, quien es acompañado en esta aventura por unas 25 personas entre su equipo de trabajo, familiares y amigos.

Con Ancer y Benítez en este evento el golf mexicano completará la primera temporada de su historia con jugadores en competencia en los cuatro campeonatos mayores. Álvaro Ortiz, campeón del Latin America Amateur Championship, los representó en el Masters de Augusta, mientras que Ancer lo hizo en el PGA Championship y en el U.S. Open. En este último también participó Carlos Ortiz, hermano mayor de Álvaro y miembro del PGA TOUR.

“Ha sido un año importante para el golf mexicano”, asegura Ancer, quien luego de ganar el Abierto Australiano de 2018 empató el segundo lugar de la ISPS Handa Copa Mundial en Melbourne haciendo equipo con Roberto Díaz. “Este año somos cuatro mexicanos en el PGA TOUR y eso es algo que nunca había pasado, pero queremos seguir adelante y ser cada vez más. Sabemos que en México y en el resto de Latinoamérica tenemos todo para tener más jugadores ahí. Siento que poco a poco vamos para adelante”.