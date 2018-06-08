Mexicanos eliminados del Bupa Match Play

RIVIERA MAYA, México – Encabezados por el estadounidense Tyson Alexander, sembrado número uno del torneo, siete de los jugadores en el top-10 de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica lograron superar con éxito la ronda de apertura del Bupa Match Play este jueves en Iberostar Playa Paraíso Golf Club.

Las principales sorpresas de la jornada fueron las derrotas de los estadounidenses Ben Polland, Eric Steger y Michael Buttacavoli, quienes salieron al campo como los favoritos 5, 9 y 10 en su orden respectivo. Polland cayó 2 y 1 ante el finlandés Toni Hakula, quien fue el último en asegurar su lugar en el field e inició el campeonato en el puesto 60 de la llave. Steger fue vencido 3 y 2 por el argentino Leandro Marelli, mientras que Buttacavoli cayó 4 y 3 ante el también argentino Matías Simaski.

Esta jornada arrojó un total de 32 ganadores que avanzaron a los dieciseisavos de final que se disputarán este viernes a partir de las 8 a.m. Entre los que siguen en carrera por el título del primer torneo match play que se juega en el PGA TOUR Latinoamérica hay 12 jugadores que vencieron a rivales mejor sembrados.

Quince de los jugadores que avanzaron en la llave son latinoamericanos: seis de ellos argentinos, cuatro colombianos, tres chilenos, un brasileño y un uruguayo. El único país de la región que se quedó sin representantes en la competencia fue México, cuyos seis jugadores resultaron eliminados pese a dar una buena pelea ante varios de los favoritos.

El argentino Andrés Gallegos (foto), ganador del Puerto Plata DR Open y tercer sembrado del torneo, tuvo que emplearse a fondo para superar al amateur local Santiago Castilla y seguir en carrera en un día en que la sensación de calor superó los 30º Celsius.

Foto: Enrique Berardi/PGA Tour

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