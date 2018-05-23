Mexicanos en el Ranking

CIUDAD DE MÉXICO.\- A pesar de no haber pasado el corte la semana anterior en el BMW Charity Pro\-Am presented by SYNNEX Corporation del Web.com Tour realizado en Greer, Carolina del Sur, el originario de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús “Camarón” Rodríguez continúa siendo el mejor exponente mexicano en el Ranking Mundial.

El “Camarón”, quien esta semana tendrá participación en el Nashville Golf Open Benefitting the Snedeker Foundation, se ubica en el sitio 193 del Official World Golf Ranking \(OWGR\) con un promedio de puntos de 0.8435, mientras que el tamaulipeco Abraham Ancer se ubica en el puesto 201 con 0.8263.

Más abajo en la clasificación se colocan el tapatío Carlos Ortiz, sitio 431 con un promedio de unidades de 0.3876, el de Chihuahua Oscar Fraustro, quien gracias a su top ten en Carolina del Sur, ascendió al puesto 511 con 0.3149. Completa el top cinco de mejores mexicanos en el OWGR el veracruzano Roberto Díaz en el casillero 570.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

