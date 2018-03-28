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Fútbol

Mexicanos en Houston

Abraham Ancer, Roberto Díaz además del campeón del WGC-Mexico Championship jugarán en Texas

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OMAHA, NE - JULY 21: Roberto Diaz of Mexico makes a tee shot on the 11th hole during round two of the Web.com Tour Pinnacle Bank Championship on July 21, 2017 at the Indian Creek Golf Club in Omaha, Nebraska. (Photo by Robert Laberge/Getty Images)|Robert Laberge/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

HOUSTON, TEXAS.- Con la participación de 144 jugadores, a partir de mañana se pone en marcha la edición 2018 del Houston Open, evento avalado por el PGA Tour a celebrarse en el Golf Course de Houston, localizado en la localidad de Humble en Texas, con una bolsa a repartir de siete millones de dólares.

En el evento texano, estarán presentes los mexicanos Abraham Ancer y Roberto Díaz. Ancer viene de obtener dos top 20 dentro del mejor circuito del mundo, el más reciente la semana pasada al quedar en la posición 13 del Corales Puntacana Resort & Club Championship en República Dominicana.

Por su parte Díaz, no pasó el corte en Dominicana y espera poder tener un buen resultado en Houston, donde el campeón defensor es el estadounidense Russell Henley. En la justa texana, también estará presente el californiano Phil Mickelson, reciente ganador del World Golf Championships-Mexico Championship.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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OMAHA, NE - JULY 21: Roberto Diaz of Mexico makes a tee shot on the 11th hole during round two of the Web.com Tour Pinnacle Bank Championship on July 21, 2017 at the Indian Creek Golf Club in Omaha, Nebraska. (Photo by Robert Laberge/Getty Images)|Robert Laberge/Getty Images

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