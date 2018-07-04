Mexicanos en Nueva York
Encabezados por Carlos Ortiz, cinco golfistas tricolores participarán esta semana en el torneo del Web.com Tour
FINDLEY LAKE, NUEVA YORK.- Serán cinco los representantes mexicanos que participen esta semana en el LECOM Health Challenge, torneo correspondiente al calendario regular del Web.com Tour a celebrarse en el Peek'n Peak Resort de la localidad de Findley Lake, Nueva York.
Carlos Ortiz, José de Jesús "Camarón" Rodríguez, Gerardo Ruiz de la Concha, Armando Favela y Óscar Fraustro, son los golfistas nacionales que verán acción en la justa que repartirá una bolsa de 600 mil dólares, de los cuales 108 mil, corresponderán a quien resulte ganador.
Ficha técnica
Nombre: LECOM Health Challenge
Lugar: Findley Lake, Nueva York
Campo: Peek'n Peak Resort
Par: 72
Yardas: 7,058
Diseñador: John Exley
Campeón 2017: Chesson Hadley
Bolsa: 600 mil dólares
Premio al triunfador: 108 mil dólares
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA