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Fútbol

Mexicanos en Nueva York

Encabezados por Carlos Ortiz, cinco golfistas tricolores participarán esta semana en el torneo del Web.com Tour

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Escrito por: Azteca Deportes

FINDLEY LAKE, NUEVA YORK.- Serán cinco los representantes mexicanos que participen esta semana en el LECOM Health Challenge, torneo correspondiente al calendario regular del Web.com Tour a celebrarse en el Peek'n Peak Resort de la localidad de Findley Lake, Nueva York.

Carlos Ortiz, José de Jesús "Camarón" Rodríguez, Gerardo Ruiz de la Concha, Armando Favela y Óscar Fraustro, son los golfistas nacionales que verán acción en la justa que repartirá una bolsa de 600 mil dólares, de los cuales 108 mil, corresponderán a quien resulte ganador.

Ficha técnica

Nombre: LECOM Health Challenge

Lugar: Findley Lake, Nueva York

Campo: Peek'n Peak Resort

Par: 72

Yardas: 7,058

Diseñador: John Exley

Campeón 2017: Chesson Hadley

Bolsa: 600 mil dólares

Premio al triunfador: 108 mil dólares

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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