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Fútbol

Mexicanos jugarán en el Panamá Championship

El tercer evento de la temporada 2018 del Web.com Tour inicia este jueves en el Club de Golf de Panamá

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BEACHWOOD, OH - SEPTEMBER 23: Carlos Ortiz of Mexico reacts to a missed birdie putt on the third hole during the third round of the Web.com Tour DAP Championship on September 23, 2017 in Beachwood, Ohio. (Photo by Matt Sullivan/Getty Images)|Matt Sullivan/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá - Con la presencia de cuatro jugadores mexicanos, entre los que destaca el tapatío Carlos Ortiz, inicia este jueves el Panamá Championship, tercer evento de la temporada 2018 del Web.com Tour.

Ubicado a tan sólo 15 minutos de la capital panameña, el Club de Golf de Panamá ha recibido el evento desde 2004, año en el que ganó el estadounidense y hoy estrella del PGA TOUR, Jimmy Walker.

A partir de ese año, el certamen ha tenido grandes actuaciones latinoamericanas. En 2005, el colombiano Camilo Villegas terminó segundo detrás de Vance Veazey. Aquel resultado sería clave para que el cafetero lograra su tarjeta como jugador del PGA TOUR, circuito en el que ya ostenta cuatro títulos.

Por su parte, Carlos Ortiz se quedó con el título de la edición 2014. Aquella temporada sería la mejor del jugador de 26 años, quien a su victoria en Ciudad de Panamá, sumó los títulos del El Bosque Mexico Championship y del WinCo Foods Portland Open presented by Kraft.

"Estoy muy contento de volver a un lugar que definitivamente me trae grandes recuerdos. Como todas las semanas busco hacer mi mejor esfuerzo apoyándome en la estrategia de juego que planeé. La meta es regresar al PGA TOUR", sostuvo Ortiz, quien terminó segundo hace dos semanas en el evento inaugural de la temporada, el The Bahamas Great Exuma Classic.

El buen paso de Ortiz por los dos eventos de Bahamas le han permitido ubicarse cuarto en la actual Lista de Ganancias, ranking que comanda el surcoreano Sungjae Im. El jugador de tan solo 19 años, campeón en el Bahamas Great Exuma Classic y sub-campeón en el Bahamas Great Abaco Classic, ha sido el gran protagonista en lo que va del Web.com Tour 2018.

En el torneo panameño, también estarán presentes los exponentes nacionales José de Jesús Rodríguez, Oscar Fraustro y Gerardo Ruiz de la Concha. "Estar de nuevo en el Web.com Tour me tiene muy feliz. Hace años no venía a Panamá así que tengo altas expectativas sobre mi actuación esta semana. Inicié el 2018 con pie derecho en Bahamas y si a eso le sumo que le he pegado muy bien a la bola los últimos meses, no puedo quejarme. Sé que puedo ganar en cualquier momento", dijo Rodríguez.

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