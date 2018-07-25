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Fútbol

Mexicanos presentes en Ontario

Abraham Ancer y Roberto Díaz, forman parte del field del RBC Canadian Open, fecha del PGA TOUR a repartir una bolsa de seis millones 200 mil dólares

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Escrito por: Azteca Deportes

ONTARIO, CANADÁ.- La actividad dentro del PGA TOUR no se detiene, ya que esta
semana el Glen Abbey Golf Club, campo diseñado por Jack Nicklaus, será la sede de
la edición 2018 del RBC Canadian Open, torneo que contará con un field de 156
jugadores y donde se repartirá una bolsa de poco más de seis millones de dólares.

En la justa canadiense estará presente el tamaulipeco Abraham Ancer, quien viene de
hacer su debut en un Major la semana anterior en el The Open Championship, tercer
“Grande” de la campaña donde no pasó el corte y en el cual se coronó el italiano
Francesco Molinari.

Además de Ancer, en Ontario estará el veracruzano Roberto Díaz quien no superó el
corte la semana pasada en elBarbasol Championship efectuado en elKeene Trace
Golf Club de Nicholasville, Kentucky, competencia en la cual el estadounidense Troy
Merritt obtuvo el sitio de honor.

Ficha técnica
Nombre del torneo: 2018 RBC Canadian Open
Fecha: Julio 26-29
Campo: Glen Abbey Golf Club
Par/Yardas: 72/7,253
Campeón 2017: Jhonattan Vegas
Bolsa: $6,200,000/ Premio para el campeón: $1,116,000
FedExCup: 500 puntos para el triunfador
Formato: 72-hoyos stroke play
Field: 156 jugadores
Twitter: @RBCCanadianOpen

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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