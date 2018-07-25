Mexicanos presentes en Ontario

ONTARIO, CANADÁ.- La actividad dentro del PGA TOUR no se detiene, ya que esta

semana el Glen Abbey Golf Club, campo diseñado por Jack Nicklaus, será la sede de

la edición 2018 del RBC Canadian Open, torneo que contará con un field de 156

jugadores y donde se repartirá una bolsa de poco más de seis millones de dólares.

En la justa canadiense estará presente el tamaulipeco Abraham Ancer, quien viene de

hacer su debut en un Major la semana anterior en el The Open Championship, tercer

“Grande” de la campaña donde no pasó el corte y en el cual se coronó el italiano

Francesco Molinari.

Además de Ancer, en Ontario estará el veracruzano Roberto Díaz quien no superó el

corte la semana pasada en elBarbasol Championship efectuado en elKeene Trace

Golf Club de Nicholasville, Kentucky, competencia en la cual el estadounidense Troy

Merritt obtuvo el sitio de honor.

Ficha técnica

Nombre del torneo: 2018 RBC Canadian Open

Fecha: Julio 26-29

Campo: Glen Abbey Golf Club

Par/Yardas: 72/7,253

Campeón 2017: Jhonattan Vegas

Bolsa: $6,200,000/ Premio para el campeón: $1,116,000

FedExCup: 500 puntos para el triunfador

Formato: 72-hoyos stroke play

Field: 156 jugadores

Twitter: @RBCCanadianOpen

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

