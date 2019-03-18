México levanta la mano en The Players

Por: Pablo De Rubens

El fin de semana se llevó a cabo el llamado “Quinto Major” del PGA Tour. Como ya es tradición, el Sawgrass Country Club de Ponte Vedra Beach, recibió a los mejores golfistas del mundo, incluido el mexicano Abraham Ancer.

Este año The Players 2019 se realizó en el mes de marzo como cierre de la gira por Florida, regalando grandes momentos para todos los amantes del golf.

Un fin de semana en el que el británico Tommy Fleetwood dominó la gran parte del torneo, sin embargo el sábado y domingo terminó por perder dominio del juego y caer hasta la quinta posición junto con Dustin Johnson y Brandt Snedeker.

Abraham Ancer tuvo un fin de semana para el recuerdo. El mexicano estuvo constantemente atacando los primeros lugares de la clasificación, consiguió una 1era y 2da ronda con 7 birdies respectivamente para colocarse en la tercera posición del torneo. Aún así, las últimas dos rondas fueron un poco más complicadas: 7 bogeys terminaron por complicarle las cosas. Pese a esto, Abraham logró un resultado histórico para México en un torneo de este nivel al terminar en la posición 12, con una tarjeta de 11 golpes por debajo de par, logró ubicarse por encima de jugadores como Sergio García, Patrick Reed, Rickie Fowler y Tiger Woods.

Al final el ganador de The Players fue el norirlandés de 29 años de edad, Rory McllRoy, quién comienza a consolidar un gran arranque de año. Rory terminó con un total de 272 golpes, 16 bajo par; ganó 2,25 millones de dólares, hasta la fecha el mayor cheque para un vencedor en un torneo de golf hasta el momento.

@DeRubensP