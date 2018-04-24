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Fútbol

México presente en el Zurich Classic

Abraham Ancer y Roberto Díaz, jugarán por primera vez en parejas y lo harán en el Zurich Classic en New Orleans

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Escrito por: Azteca Deportes

NEW ORLEANS, LOUISIANA.— En un field de nivel mundialista, los mexicanos Abraham Ancer y Roberto Díaz jugarán por primera vez en parejas y debutarán en el Zurich Classic 2018 del PGA TOUR, en New Orleans, torneo que comenzará el próximo jueves.

La justa se jugará del 26 al 29 de abril de 2018 en TPC Louisiana en Avondale. La bolsa a repartir será de 7.2 millones de dólares, con premio de un millón 36 mil 800 para cada integrante del equipo ganador

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Para los mexicanos es una oportunidad invaluable, porque alternarán con jugadores ganadores en PGA TOUR, de Majors y de los más destacados en la FedEx Cup y Ranking Mundial: el flamante campeón Masters, Patrick Reed; El líder de FedEx Cup y segundo lugar del mundo, Justin Thomas; Jon Rahm, cuarto clasificado mundial; Sergio García, el campeón del Masters 2017; Bubba Watson, ganador dos veces esta temporada, quien hara pareja con el medallista de bronce olímpico de 2016 Matt Kuchar.

El formato del torneo es juego por golpes en equipos (80), a 72 hoyos. Este año contará con cuatro bolas (mejor bola) durante la primera y tercera rondas y Foursomes (tiro alternativo) durante la segunda y cuarta ronda.

Después de terminar la segunda ronda, el campo se reducirá a los mejoress 35 equipos y empates. En caso de un empate después de 72 hoyos, habrá un desempate de muerte súbita en Foursomes (tiro alternativo) para el primer hoyo extra y cuatro bolas (mejor bola) para el segundo hoyo extra y alternar cada hoyo después de eso.

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