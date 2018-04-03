México presente en la cena de los campeones

CIUDAD DE MÉXICO.- Como ya es una tradición los días martes previo al inicio del primer Major de la temporada y por iniciativa de Ben Hogan en 1952, se realiza la cena dedicada a los ex campeones del Masters Tournament, en la cual el campeón defensor es quien selecciona el menú.

Para la edición de 2018, el español Sergio García eligió una ensalada internacional como entrada, misma que está inspirada en ingredientes procedentes de los países natales de los ex triunfadores.

Como platillo principal, García optó por un arroz caldoso estilo Bogavante, un guiso tradicional español que contiene langosta.

Como postre, el originario de Borriol consideró una receta mexicana: el pastel de tres leches. Los ganadores en alguna ocasión en el espléndido trazado del Augusta National, se deleitarán con el Angela’s García Tres Leches Cake, (adaptación del postre mexicano que realizará la esposa de Sergio).

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

