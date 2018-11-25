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Fútbol

México, subcampeón mundial

En una histórica actuación, Abraham Ancer y Roberto Díaz consiguieron el mejor resultado para nuestro país en una World Cup of Golf

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MELBOURNE, AUSTRALIA - NOVEMBER 25: Roberto Diaz and Abraham Ancer of Mexico celebrate a birdie during day four of the 2018 World Cup of Golf at The Metropolitan on November 25, 2018 in Melbourne, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)|Quinn Rooney/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

MELBOURNE, AUSTRALIA.- Se hizo historia. El representativo mexicano integrado por Abraham Ancer y Roberto Díaz, finalizó empatado en la segunda posición de la ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf, torneo por equipos realizado en el The Metropolitan Golf Club.

El tamaulipeco Ancer y el de Veracruz Díaz ambos integrantes del PGA TOUR, se combinaron para totalizar un marcador de 268 golpes, 20 bajo par, mismo score que el del equipo local conformado por Marc Leishman y Cameron Smith, ambas escuadras a tres impactos de distancia de los campeones los belgas Thomas Pieters y Thomas Detry.

“He estado jugando muy buen golf desde que llegué a Australia y he sentido mucho la buena vibra de la gente”, dijo Ancer ganador la semana anterior del Australian Open. “Toda el público es muy amable, por lo que es muy fácil jugar al golf en este gran ambiente además que para mí siempre será un orgullo representar a México”, agregó el “Turco”.

Ambos exponentes nacionales, quienes hicieron su debut en esta competencia, superaron el séptimo sitio obtenido en 1953 por Al Escalante y Juan Neri. La ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf, repartió una bolsa de siete millones de dólares.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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