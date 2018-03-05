Mickelson, al top 20 del Ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- Además del cheque de un millón 700 mil dólares que le dio su victoria en el World Golf Championships-Mexico Championship, el estadounidense Phil Mickelson vio como su nombre se encuentra ya dentro de los 20 primeros del Official World Golf Ranking.

Mickelson, quien antes del Mexico Championship registrara su triunfo más reciente en el the Open de 2013, se ubica en el puesto 18 de la clasificación mundial. Con el de ayer, el zurdo californiano registró el título 43 de su carrera dentro del PGA Tour.

Por su parte el también estadounidense Dustin Johnson, séptimo lugar en el torneo realizado en el Club de Golf Chapultepec, cumplió 55 semanas al frente del Ranking Mundial de Golf.

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