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Fútbol

Mickelson y Watson ascienden en el OWGR

Phil Mickelson y Bubba Watson tuvieron un extraordinario repunte dentro del Official World Golf Ranking (OWGR)

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TROON, SCOTLAND - JULY 14: Phil Mickelson of the United States plays a shot during the first round on day one of the 145th Open Championship at Royal Troon on July 14, 2016 in Troon, Scotland. (Photo by Matthew Lewis/Getty Images)|Matthew Lewis/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias a sus buenas actuaciones, los estadounidenses Phil Mickelson y Bubba Watson, consiguieron calificar al World Golf Championships-Mexico Championship, evento a desarrollarse la próxima semana en el Club de Golf Chapultepec de la capital del país.

Mickelson quien ha registrado tres top tens en forma consecutiva, ocupa actualmente el sitio 32 de la clasificación mundial, en tanto que Watson, con su victoria el domingo pasado en el Genesis Open, ascendió del puesto 117 al 40, por lo que ambos se encuentran en el rango de los 50 mejores del mundo que jugarán el Mexico Championship.

Por su parte el también estadounidense Dustin Johnson, continúa como el mejor golfista del orbe al cumplir 53 semanas al frente del OWGR.

Para mayor información visita:

http://www.owgr.com/ranking

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