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Molinari es el “Golfista del Año” del European Tour

Francesco Molinari, uno de los clasificados al WGC-Mexico Championship 2019 fue nombrado el Golfista del Año del circuito del viejo continente

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera ocasión en su carrera, el italiano Francesco Molinari se hizo acreedor al 2018 Hilton European Tour Golfer of the Year, reconocimiento que se lo otorga al jugador más destacado de la temporada del circuito del viejo continente.

El jugador de 36 años campeón de la Race to Dubai, tuvo un excelente desempeño durante la campaña 2018 del European Tour al ganar el BMW PGA Championship, la edición 147 del Open Championship, además de ser parte fundamental del triunfo europeo en la Ryder Cup.

“Es para mí un gran honor haber sido nombrado como el 2018 Hilton European Tour Golfer of the Year”, dijo Molinari, primer italiano en ganar un Major. “Grandes jugadores han recibido este nombramiento a través de los años y para mí es un orgullo formar parte de esa lista”, agregó.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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