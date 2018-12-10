Molinari es el “Golfista del Año” del European Tour

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera ocasión en su carrera, el italiano Francesco Molinari se hizo acreedor al 2018 Hilton European Tour Golfer of the Year, reconocimiento que se lo otorga al jugador más destacado de la temporada del circuito del viejo continente.

El jugador de 36 años campeón de la Race to Dubai, tuvo un excelente desempeño durante la campaña 2018 del European Tour al ganar el BMW PGA Championship, la edición 147 del Open Championship, además de ser parte fundamental del triunfo europeo en la Ryder Cup.

“Es para mí un gran honor haber sido nombrado como el 2018 Hilton European Tour Golfer of the Year”, dijo Molinari, primer italiano en ganar un Major. “Grandes jugadores han recibido este nombramiento a través de los años y para mí es un orgullo formar parte de esa lista”, agregó.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA