Newcomb y Lee, co-líderes en Fazenda Boa Vista

PORTO FELIZ, BRASIL – El estadounidense Patrick Newcomb y el brasileño Rodrigo Lee llegaron a totales individuales de 12-bajo par tras 36 hoyos de juego en Fazenda Boa Vista y comparten el liderato del 66º JHSF Aberto do Brasil, décimo evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica y parada cumbre del Bupa Challenge.

Los co-líderes se separan por un golpe del estadounidense Patrick Flavin (68) y el argentino Augusto Núñez (65). Tras un día de mucho movimiento en el tablero de posiciones, el quinto lugar, de cara al fin de semana quedó dividido entre los estadounidenses Steven Fox (65), Matt Ryan (67) y Shad Tuten (65), el argentino Tommy Cocha (68) y el guatemalteco José Toledo (64).

“Fue un día un poco diferente al de ayer. Hoy el viento entró en la ecuación y eso te obliga a mantenerse muy paciente. El plan de juego se mantiene; atacar cuando se pueda pero siempre manteniendo la tarjeta libre de bogeys”, sostuvo Newcomb, quien es egresado de Murray State University.

Por su parte, Lee, quien salió por el tee del diez tuvo un día movido pero que resultó con su segundo 65 consecutivo de la semana. Un águila, siete birdies y tres bogeys fueron el producido de la jornada para el mejor brasilero del field. El actual No. 15 de la Orden de Mérito tiene como mejor resultado el subcampeonato del Bupa Match Play.

