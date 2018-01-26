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Fútbol

Niebla suspende ronda en Dubai

El galés Jamie Donaldson, es líder provisional del Omega Dubai Desert Classic, mientras que el español Sergio García ocupa el sitio 37

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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - JANUARY 26: Jamie Donaldson of Wales hits his tee shot on the 17th hole during round two of the Omega Dubai Desert Classic at Emirates Golf Club on January 26, 2018 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Ross Kinnaird/Getty Images)|Ross Kinnaird/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

DUBAI.- Con un acumulado de 131 golpes, 13 bajo par, el originario del país de Gales Jamie Donaldson encabeza la clasificación del Omega Dubai Desert Classic, torneo que se efectúa en los Emiratos Árabes Unidos y que es parte del European Tour.

Una densa lluvia por la mañana, obligó a los organizadores a suspender la segunda ronda, por lo que gran parte del field no alcanzó a terminar su recorrido dentro del Emirates Golf Club, sede de la justa que reparte una bolsa de tres millones de dólares.

Los españoles Sergio García y Rafa Cabrera-Bello, dos de los invitados a participar en el World Golf Championships-Mexico Championship, están empatados en el casillero 37 con un total de 6 golpes bajo par, sin embargo, García tiene pendiente aún siete hoyos por jugar.

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