Niebla suspende ronda en Dubai

DUBAI.- Con un acumulado de 131 golpes, 13 bajo par, el originario del país de Gales Jamie Donaldson encabeza la clasificación del Omega Dubai Desert Classic, torneo que se efectúa en los Emiratos Árabes Unidos y que es parte del European Tour.

Una densa lluvia por la mañana, obligó a los organizadores a suspender la segunda ronda, por lo que gran parte del field no alcanzó a terminar su recorrido dentro del Emirates Golf Club, sede de la justa que reparte una bolsa de tres millones de dólares.

Los españoles Sergio García y Rafa Cabrera-Bello, dos de los invitados a participar en el World Golf Championships-Mexico Championship, están empatados en el casillero 37 con un total de 6 golpes bajo par, sin embargo, García tiene pendiente aún siete hoyos por jugar.

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