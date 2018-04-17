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Fútbol

Niemann debutará como profesional

Quien fuera el ganador del Nacional de Aficionados en nuestro país, el chileno Joaquín Niemann debutará esta semana en el sector de paga

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Escrito por: Azteca Deportes

SAN ANTONIO, TEXAS.- La fortuna le sonríe. A un par de días de su debut como profesional, la máxima promesa en la actualidad de golf chileno Joaquín Niemann ya “amarró” un par de contratos con dos de las principales marcas deportivas a nivel mundial.

El joven de apenas 19 años de edad, quien dará el paso al sector de paga esta semana en el Valero Texas Open del PGA TOUR, llegó a un acuerdo con PING, empresa que le proporcionara bastones y equipo de golf, mientras que la alemana Adidas será la encargada de vestirlo.

“Joaquín es un jugador joven apasionante, quien ganó prácticamente todos los torneos junior importantes y fue el mejor amateur del mundo”, señaló el presidente de PING, John K. Solheim.

El convenio con PING se firmó por más de una temporada y el chileno deberá usar al menos 11 de sus palos de esa marca, además de lucir el logo de la empresa en su bolsa de golf. Esta semana llevará el driver, una madera, un híbrido, los hierros y un putter de esa marca en Texas. Niemann inició su relación con Adidas en el Masters Tournament de Augusta, cuando aún era aficionado.

Además del torneo en Texas, Niemann cuenta con invitaciones para el Wells Fargo Championship, el AT&T Byron Nelson y el Memorial Tournament. De acuerdo a sus resultados, el sudamericano puede mantenerse en el PGA Tour o conseguir el estatus en el Web.com Tour.

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