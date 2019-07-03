Nombran a Fassi mejor Atleta

CIUDAD DE MÉXICO.- La golfista mexicana María Fassi fue elegida como Atleta del Año de la Conferencia del Sureste (SEC) y recibirá el premio “Roy F. Kramer” 2018-19 debido a sus resultados sobresalientes como estudiante, junto con el corredor de pista Grant Holloway.

Fassi fue una de las galardonas con la distinción por sus logros recientes en su temporada universitaria, entre ellos los títulos personales de la Conferencia del Sureste y la NCAA.

Además, Fassi fue la primera en obtener el Premio ANNIKA Award de manera consecutiva, el cual se otorga a la mejor golfista universitaria, así como conseguir el subcampeonato del Augusta National Women's Amateur, en abril pasado.

El Comisionado Greg Sankey señaló que los galardonados son ejemplo de la constancia deportiva y desde luego del compromiso que se tiene cuando se compagina el estudio con el deporte.

“Grant y María son ejemplos perfectos de lo que significa ser un estudiante-atleta en la Conferencia del Sureste. Han competido en el más alto nivel de deportes universitarios y han logrado resultados importantes”, comentó Sankey.

Otro de los logros de la mexicana están ser la Jugadora del Año de la SEC y Campeona del Primer Equipo de la SEC por segunda temporada consecutiva.