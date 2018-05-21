Noveno sitio de Fraustro en el Web.com Tour

GREER, CAROLINA DEL SUR.- Gran actuación fue la que registró el pasado fin de semana el golfista mexicano Óscar Fraustro dentro de la edición 2018 del del BMW Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation, justa que contó con el aval del Web.com Tour y que se realizó en el Thornblade Club.

Con un acumulado de 265 golpes, 19 bajo par, Fraustro finalizó empatado en la novena posición del certamen que repartió una bolsa de 700 mil dólares. El de Chihuahua, registró ayer su mejor resultado en lo que va de la actual campaña dentro del circuito de ascenso del PGA TOUR, además de que rompió una racha adversa de cuatro corte fallidos de forma consecutiva.

El campeón de la competencia, fue el estadounidense Michael Arnaud con un marcador de 257 impactos, 27 menos, cinco golpes de ventaja con respecto al coreano Kyoung-Hoon Lee y el también local Robby Sheldon, quienes compartieron el segundo lugar.

Los golfistas nacionales José de Jesús “Camarón” Rodríguez de Guanajuato, el tijuanense Armando Favela, el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón, así como el poblano Gerardo Ruiz de la Concha y el tapatío Carlos Ortiz, no pasaron el corte.

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