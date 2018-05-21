Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Noveno sitio de Fraustro en el Web.com Tour

El mexicano Óscar Fraustro, finalizó en la décima posición del BMW Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation en Carolina del Sur

KAL|0_axt5sb1p

Escrito por: Azteca Deportes

GREER, CAROLINA DEL SUR.- Gran actuación fue la que registró el pasado fin de semana el golfista mexicano Óscar Fraustro dentro de la edición 2018 del del BMW Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation, justa que contó con el aval del Web.com Tour y que se realizó en el Thornblade Club.

Con un acumulado de 265 golpes, 19 bajo par, Fraustro finalizó empatado en la novena posición del certamen que repartió una bolsa de 700 mil dólares. El de Chihuahua, registró ayer su mejor resultado en lo que va de la actual campaña dentro del circuito de ascenso del PGA TOUR, además de que rompió una racha adversa de cuatro corte fallidos de forma consecutiva.

El campeón de la competencia, fue el estadounidense Michael Arnaud con un marcador de 257 impactos, 27 menos, cinco golpes de ventaja con respecto al coreano Kyoung-Hoon Lee y el también local Robby Sheldon, quienes compartieron el segundo lugar.

Los golfistas nacionales José de Jesús “Camarón” Rodríguez de Guanajuato, el tijuanense Armando Favela, el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón, así como el poblano Gerardo Ruiz de la Concha y el tapatío Carlos Ortiz, no pasaron el corte.

Te puede interesar: Toman ventaja los “rojos”

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP