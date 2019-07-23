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Fútbol

Obtiene Rodríguez su mejor resultado

En la búsqueda por retener la tarjeta del PGA TOUR, el mexicano José de Jesús Rodríguez finalizó undécimo en el Barbasol Championship

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SAN ANTONIO, TEXAS - APRIL 07: Jose de Jesus Rodriguez of Mexico plays his shot from the second tee during the final round of the 2019 Valero Texas Open at TPC San Antonio Oaks Course on April 07, 2019 in San Antonio, Texas. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)|Michael Reaves/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

NICHOLASVILLE, KENTUCKY.- El fin de semana pasado, el golfista mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez tuvo una sobresaliente participación en la edición 2019 del Barbasol Championship, justa avalada por el PGA TOUR que se realizó en el Keene Trace Golf Club y que repartió una bolsa de tres millones y medio de dólares.

El originario de Irapuato, Guanajuato, finalizó empatado en la undécima posición de la competencia al registrar recorridos de 68, 65, 69 y 67 para un total de 269 impactos, 19 bajo par, a siete golpes del ganador el estadounidense Jim Herman, mientras que el veracruzano Roberto Díaz no pasó el corte.

Este ha sido hasta el momento el mejor resultado del ‘Camarón’ en lo que va de la actual temporada del circuito estadounidense, superando la posición 14 obtenida en el RBC Canadian Open disputado el mes pasado en el Hamilton Golf & Country Club en Ontario.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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