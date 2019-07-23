Obtiene Rodríguez su mejor resultado

NICHOLASVILLE, KENTUCKY.- El fin de semana pasado, el golfista mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez tuvo una sobresaliente participación en la edición 2019 del Barbasol Championship, justa avalada por el PGA TOUR que se realizó en el Keene Trace Golf Club y que repartió una bolsa de tres millones y medio de dólares.

El originario de Irapuato, Guanajuato, finalizó empatado en la undécima posición de la competencia al registrar recorridos de 68, 65, 69 y 67 para un total de 269 impactos, 19 bajo par, a siete golpes del ganador el estadounidense Jim Herman, mientras que el veracruzano Roberto Díaz no pasó el corte.

Este ha sido hasta el momento el mejor resultado del ‘Camarón’ en lo que va de la actual temporada del circuito estadounidense, superando la posición 14 obtenida en el RBC Canadian Open disputado el mes pasado en el Hamilton Golf & Country Club en Ontario.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA