Oficializan el “Match” del siglo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Shadow Creek Golf de Las Vegas, Nevada, será la sede el próximo 23 de noviembre del “Match” del siglo protagonizado por dos de las más grandes figuras del golf mundial de todos los tiempos, los estadounidenses Tiger Woods y Phil Mickelson.

Después de muchos rumores, el enfrentamiento entre el “Tigre” y “Lefty” será toda una realidad y se llevará a cabo en la “Ciudad del Pecado” en un evento televisado en horario estelar. “Será una gran oportunidad para todos los fanáticos del golf llevarles este Match en una época donde no hay mucha actividad”, dijo Mickelson.

“Tenemos mucho tiempo para realizar este evento, y tengo que ser cuidadoso porque espero que seamos compañeros en la Ryder Cup, y no quiero ser el causante de que esa situación cambie”, bromeó Mickelson, campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PONTE VEDRA BEACH, FL - MAY 13: Tiger Woods of the United States and Jordan Spieth of the United States talk on the 16th tee during the final round of THE PLAYERS Championship on the Stadium Course at TPC Sawgrass on May 13, 2018 in Ponte Vedra Beach, Florida. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images