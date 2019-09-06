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Fútbol

Operan a Dustin Johnson

El actual campeón del World Golf Championships-Mexico Championship fue sometido a una operación en la rodilla izquierda

TOUR Championship - Round One
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

FORT LAUDERDALE, FLORIDA.- El 20 veces ganador en el PGA TOUR y actual número tres del Official World Golf Ranking el estadounidense Dustin Johnson, fue sometido a una cirugía artroscópica para reparar un cartílago dañado de la rodilla izquierda y se espera que regrese a la actividad a principios del otoño.

La operación fue realizada en Fort Lauderdale, Florida por el cirugano ortopédico Dr. George Caldwell, quien ha trabajado entre otros equipos profesionales con los Miami Dolphins de la NFL y los Miami Marlins de la MLB. De acuerdo con los representantes de Johnson, el procedimiento de la cirugía es de rutina, muy similar al que se sometió el golfista en diciembre de 2011.

Johnson de 35 años de edad, fue campeón del World Golf Championships-Mexico Championship y fue subcampeón en dos Majors. Su victoria en el Club de Golf Chapultepec, continuó con su racha de obtener al menos un triunfo en cada una de las temporadas del PGA TOUR de 2008 a la fecha.

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