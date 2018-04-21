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Fútbol

Ortiz avanza en Mississippi

Carlos Ortiz comparte el sitio 17 tras dos rondas disputadas de la justa avalada por el Web.com Tour que se realiza en Mississippi

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OXFORD, MS - APRIL 19: Carlos Ortiz of Mexico hits his tee shot on the 14th hole during the first round of the North Mississippi Classic at the Country Club of Oxford on April 19, 2018 in Oxford, Mississippi. (Photo by Andy Lyons/Getty Images)|Andy Lyons/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El tapatío Carlos Ortiz, fue el único de los cuatro
representantes mexicanos que pasó el corte en el North Mississippi Classic, parte del
calendario regular del Web.com Tour que se celebra en el trazado del Country Club
de Oxford y en el cual está en juego una bolsa de 175 mil dólares.

Ortiz quien firmó hoy una tarjeta de 69 golpes, sumó 141 golpes, tres bajo par,
actuación que le valió para estar empatado en la posición 17. Por su parte José de
Jesús “Camarón” Rodríguez, octavo sitio el día de ayer, descendió hasta el casillero
81 al registrar una segunda ronda de 76 impactos.

Con 150 strokes, seis arriba, Gerardo Ruiz de la Concha se colocó en la posición 122,
en tanto que Oscar Fraustro con 151, siete más, aparece en el puesto 126 de la
competencia que lidera el coreano Kyoung –Hoon Lee con un total de 135 golpes,
nueve bajo par.
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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