Ortiz avanza en Mississippi

CIUDAD DE MÉXICO.- El tapatío Carlos Ortiz, fue el único de los cuatro

representantes mexicanos que pasó el corte en el North Mississippi Classic, parte del

calendario regular del Web.com Tour que se celebra en el trazado del Country Club

de Oxford y en el cual está en juego una bolsa de 175 mil dólares.

Ortiz quien firmó hoy una tarjeta de 69 golpes, sumó 141 golpes, tres bajo par,

actuación que le valió para estar empatado en la posición 17. Por su parte José de

Jesús “Camarón” Rodríguez, octavo sitio el día de ayer, descendió hasta el casillero

81 al registrar una segunda ronda de 76 impactos.

Con 150 strokes, seis arriba, Gerardo Ruiz de la Concha se colocó en la posición 122,

en tanto que Oscar Fraustro con 151, siete más, aparece en el puesto 126 de la

competencia que lidera el coreano Kyoung –Hoon Lee con un total de 135 golpes,

nueve bajo par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

