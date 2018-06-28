Ortiz comparte liderato

SPRINGFIELD, ILLINOIS.- En una primera ronda suspendida por el mal clima, el tapatío Carlos Ortiz y el australiano Rhein Gibson, ambos con una primera ronda de 62 golpes, nueve bajo par, lideran el Lincoln Land Championship presented by LRS que reparte una bolsa de 550 mil dólares.

Ortiz quien hoy saliera por la vuelta de regreso del Panther Creek Country Club, sede de la justa perteneciente al Web.com Tour, registró birdies en los hoyos diez, 12, 13, 14, 16, 17, cuatro, seis y nueve, en un recorrido libre de bogeys.

Por su parte los también mexicanos, Oscar Fraustro con 67 impactos, cuatro menos, Armando Favela con dos abajo hasta el hoyo siete, Gerardo Ruiz de la Concha con 70, menos uno y José de Jesús "Camarón" Rodríguez con uno arriba en el hoyo 13, se colocaron en los sitios 23, 73, 98 y 138 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA