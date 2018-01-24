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Fútbol

Ortiz, el mejor mexicano en Bahamas

Fueron tres los exponentes nacionales los que vieron acción en el The Bahamas Great Abaco Classic del Web.com Tour

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Escrito por: Azteca Deportes

BAHAMAS.- El tapatío Carlos Ortiz, fue el mejor de los tres representantes mexicanos que participaron en el The Bahamas Great Abaco Classic at The Abaco Club justa avalada por el Web.com Tour que contó con una bolsa de 600 mil dólares.

Con un acumulado de 282 golpes, seis bajo par, Ortiz compartió el sitio 36, mientras que el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez empató en la posición 43 con marcador de 284, cuatro menos, en tanto que el poblano Gerardo Ruiz de la Concha no pasó el corte.

“Hoy jugué muy bien, no así ayer, lo importante es que vamos sumando”, dijo en exclusiva para Azteca Deportes Rodríguez, quien cerró la competencia con una ronda de 66 impactos, una de las mejores del día. “No le di bien en la salida durante la tercera ronda y eso me costó mucho”, agregó el de Irapuato.

Con respecto a la posibilidad de jugar el World Golf Championships-Mexico Championship el “Camarón” opinó: “Todavía tengo posibilidad, por lo mismo hay que cerrar bien en los torneos que vienen en Panamá y Colombia, a ver qué pasa”.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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