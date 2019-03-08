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Fútbol

Ortiz pasa el corte en Florida

El tapatío Carlos Ortiz está empatado en el sitio 42 del Arnold Palmer Invitational, mientras que el tamaulipeco Abraham Ancer no pasó el corte

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PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - FEBRUARY 16: Carlos Ortiz of Mexico hits a tee shot on the 2nd hole during the third round of the Genesis Open at Riviera Country Club on February 16, 2019 in Pacific Palisades, California. (Photo by Harry How/Getty Images)|Harry How/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ORLANDO, FLORIDA.- Después de dos rondas en el Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, el originario de Guadalajara, Jalisco, Carlos Ortiz comparte el sitio 42 del torneo avalado por el PGA TOUR, mientras que el de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer no pasó el corte.

En lo que pintaba ser una buena ronda, el tapatío Ortiz -quien llegó a ocupar el sitio 17-, registró bogeys consecutivos en sus dos últimos hoyos lo que motivó que firmara una tarjeta de 71 golpes, para llegar a un acumulado de 143 impactos, uno bajo par, mientras que Ancer sumó 151 strokes, siete arriba.

El líder de la competencia que se desarrolla en el Bay Hill Club & Lodge y que reparte una bolsa de nueve millones 100 mil dólares, son el inglés Tommy Fleetwood y el estadounidense Keegan Bradley, ambos con un score de 135 impactos, nueve bajo par de campo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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