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Fútbol

Ortiz se lleva clasificación en Dallas

El tapatío Álvaro Ortiz fue el triunfador de la Segunda Escuela de Clasificación a la Gira de Golf Profesional Banorte.

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Especial|Especial

Escrito por: Azteca Deportes

DALLAS, TEXAS.- El originario de Guadalajara, Jalisco, Álvaro Ortiz, fue el ganador de la Segunda Escuela de Clasificación a la Gira de Golf Profesional Banorte realizada en el Oeste Ranch Golf Course de Dallas, Texas.

El representante por México en la pasada edición del Masters Tournament de Augusta, finalizó con un marcador de 135 golpes, tres menos con respecto al segundo lugar el también mexicano Pedro LaMadrid, mientras que en la tercera posición finalizó el estadounidense Jacob Loya.

El torneo clasificatorio otorgó diez lugares directos para la temporada 2019-20 de la única gira de paga de nuestro país y ocho tarjetas condicionales. Entre los jugadores que obtuvieron un boleto para el circuito nacional fueron: Óscar Chávez, Javier Quevedo, el español Casto Gómez y el estadounidense Triston Elston.

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