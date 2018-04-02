Pasa el corte López en California

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Gaby López, pasó el corte del ANA Inspiration, primer Major de la temporada del golf femenil que finalizó el día de hoy en el Dinah Shore Tournament Course del complejo de Mission Hills Country Club en Rancho Mirage, California.

La capitalina firmó recorridos de 71, 74, 70 y 72, para un total de 287 golpes, uno bajo par, actuación que le valió para finalizar empatada en la posición 55 del torneo que repartió una bolsa de dos millones 800 mil dólares.

La campeona de la competencia, fue la sueca Pernilla Lindberg, quien venció en ocho hoyos de desempate, mismo que tuvo que concluir hoy, a la estadounidense Jennifer Song (eliminada en el tercer hoyo de playoff) y a la coreana Inbee Park.

Por otra parte, las también integrantes del programa de IGPM, Ana Menéndez, Alejandra Llaneza y Margarita Ramos, verán acción esta semana en el Symetra Tour, circuito de ascenso del LPGA Tour.

Las exponentes nacionales, formarán parte del field del IOA Championship Presented by Morongo Casino Resort & Spa, competencia a realizarse en el Morongo Golf Club at Tukwet Canyon en Beaumont, California, donde estará en juego una bolsa de 100 mil dólares.

