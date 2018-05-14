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Fútbol

Pasan corte mexicanos en el extranjero

El fin de semana pasado, cuatro exponentes nacionales tuvieron una discreta actuación en giras internacionales

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Los golfistas mexicanos, Juan Pablo Hernández, Fernando Cruz Valle, Isidro Benítez, además de la capitalina, Alejandra Llaneza, pasaron el corte el fin de semana anterior en torneos avalados por giras de carácter internacional.

Primero las damas. Con un acumulado de 292 golpes, cuatro arriba de par, la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), Alejandra Llaneza, compartió el sitio 42 del Self Regional Healthcare Foundation Women’s Health Classic, fecha del Symetra Tour que se desarrolló en Greenwood, Carolina del Sur.

En el Costa Rica Classic del PGA TOUR Latinoamérica, Hernández subcampeón del Abierto Mexicano de Golf 2018, terminó empatado en la posición 43 con un marcador de 279 impactos, cinco bajo par, mientras que Cruz Valle, con 284, par de campo y Benitez con 286, más dos, finalizaron en los puestos 57 y 64 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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