Patrick Flavin se proclama campeón del Bupa Match Play

RIVIERA MAYA, México – En una semana de ensueño en la que ganó los seis partidos que disputó, el estadounidense Patrick Flavin logró la victoria en la segunda edición del Bupa Match Play, evento que cerró la primera mitad de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica y que se celebró por segundo año consecutivo en el Iberostar Playa Paraíso Golf Club.

Soportando el cansancio de cuatro días de golf bajo altas temperaturas, el novato de 2 años se impuso 1-arriba sobre el brasilero Rodrigo Lee, sembrado No. 31. Un par en el par-4 del hoyo 18, ante la mirada del público local, fue suficiente para otorgarle la que se convertiría en su primera victoria profesional.

Antes de disputar la final con Lee, Flavin tuvo que jugar la primera semifinal del evento con el argentino Tommy Cocha. El tres veces campeón tuvo la oportunidad de ganar el encuentro luego de ponerse 1-arriba al hoyo 17 con un tremendo putt para birdie. A pesar de lo anterior, el buen juego que acompañó al estadounidense salió a relucir en el 18 no solo para empatar el duelo, también para eliminar en el primer hoyo extra al sembrado No. 25.

Lee por su parte tuvo que superar en la otra semifinal a su compatriota y sembrado No. 11, Alexandre Rocha. El jugador de 31 años hizo tres birdies para superar con un marcador de 1-arrriba al excampeón del Aberto do Brasil 2015. Una dolencia en su pie derecho que en varios momentos de la semana lo obligó a jugar sin un zapato no fue impedimento para ver la que sería su mejor presentación en 83 torneos en PGA TOUR Latinoamérica.

“Venir y salir campeón es algo que ni yo me lo puedo creer. Fue una semana de mucha exigencia desde lo físico y lo psicológico. Estoy realmente cansado, pero me voy feliz por haber podido ganar. Es un lugar maravilloso”, sostuvo Flavin, quien cortó este domingo una mala racha de cuatro torneos sin superar el corte.

La final inició a las 12:40 p.m. con Rodrigo Lee quedándose con el primer hoyo. Dos pares y un birdie en los siguientes hoyos llevaría a Flavin a revertir la situación y a ponerse 2-arriba en el 4. La ida la cerraría con dos bogeys más y tres pares que lo llevarían mantener una ventaja, en ese momento de 2-arriba.

“Cuando empezamos los segundos nueve hoyos sentí toda la presión y el estrés. Estar cansado te puede hacer equivocarte y tienes que saber jugar estratégicamente si quieres mantener el control. Estaba nervioso pero pude manejar la situación”, afirmó Flavin, quien es oriundo de Chicago.

En la ida, más exactamente al hoyo 12, Flavin llegó a ponerse 4-arriba haciendo suponer que la victoria llegaría más rápido de lo realmente fue. Lee opuso resistencia, empezó a acertar y llegó con posibilidades al 18. Con un margen de 1-arriba, el estadounidense falló un putt de ocho metros para birdie pero su par fue suficiente para darle el triunfo en el Iberostar Playa Paraiso Golf Club.

“Ganara o no, esta ha sido una temporada increíble. Esta victoria me impulsa a seguir creyendo que puedo terminar el año en el top-5 de la Orden de Mérito. Ganar este torneo es un logró demasiado grande para mi carrera. No lo puedo creer. Ahora me iré a descansar”, concluyó Flavin.

