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Fútbol

Pereda avanza en el The Amateur Championship

El veracruzano Raúl Pereda, avanzó a la siguiente ronda de uno de los torneos amateurs con más tradición en el mundo

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dos días de stroke play, el mexicano Raúl Pereda logró avanzar a la ronda de _match play_ del The Amateur Championship en donde ganó sus dos primeros encuentros dejando en el camino al inglés Callan Barrow y posteriormente al canadiense Sam Meek quien clasificó como tercero en las rondas por golpes.

Por su parte el tapatío Álvaro Ortiz, también avanzó a la ronda de _match play_ pero fue superado por el alemán Lukas Euler en su primer enfrentamiento.

Desde Aberdeen, Escocia, sede de la competencia que data de 1885 Pereda comentó: “Ha sido muy padre esta experiencia. Es mi primera vez en Europa y sin duda es un golf muy diferente al que estoy acostumbrado. Los tiros se pueden hacer de manera distinta y puedes usar mucho la creatividad. En el match play todo cambia y puedes tener más riesgos y ser más agresivo. Es un formato que no había jugado con esta magnitud pues son muchos participantes y todos se vuelve más divertido y con muchas emociones”.

En cuanto a lo anímico, Pereda dijo: “Me siento muy bien. Lo platicaba con Santiago Casado (entrenador nacional), que le estoy dando bien a la pelota y eso me da confianza en mi juego. Tengo un sentimiento muy parecido al que tenía en Taiwán (Universiada 2017, donde ganó medalla de oro). Este es un torneo muy padre que te invita a poner mucho corazón y dar lo mejor de ti en cada hoyo”.
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