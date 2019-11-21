PGA TOUR Latinoamérica anuncia cuatro Torneos de Clasificación para 2020

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- En enero de 2020 el PGA TOUR Latinoaméricahará algo que no hacía desde su temporada inaugural. Entre sus cuatro Torneos de Clasificación habrá un evento en Buenos Aires, Argentina, que estará abierto solo para jugadores latinoamericanos.

Desde aquel evento en 2012, todos los Torneos de Clasificación del PGA TOUR Latinoamérica han sido abiertos para jugadores de cualquier país. En esta ocasión, solo tres de los cuatro Torneos de Clasificación seguirán ese patrón, recibiendo a jugadores de todas las nacionalidades. Estos cuatro torneos definirán la membresía del Tour para 2020.

Los primeros dos eventos, a jugarse simultáneamente entre el 7 y el 10 de enero, serán en el estado de la Florida en los Estados Unidos, uno en Mission Inn Resort & Cluben Howey-In-The-Hills y el otro en Weston Hills Country Cluben Fort Lauderdale. Un tercer evento será en Estrella del Maren Mazatlán, México, del 14 al 17 de enero, mientras que el cuarto y último será en Cañuelas Golf Club en Buenos Aires, Argentina, del 28 al 31 de enero.

Cada Torneo de Clasificación se jugará a 72 hoyos bajo el formato de juego por golpes, sin corte y con fields de 132 jugadores. El evento exclusivo para latinoamericanos en Buenos Aires será limitado solo para jugadores de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

“Esta es una decisión significativa para PGA TOUR Latinoamérica y para el golf en esta parte del mundo. Queremos seguir desarrollando jugadores de clase mundial en la región y tener un Torneo de Clasificación solo para latinoamericanos hará las cosas más fáciles para estos jugadores desde el punto de vista de viaje y costos”, dijo Jack Warfield, presidente de PGA TOUR Latinoamérica.

