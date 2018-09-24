Polland se llevó el Bupa Challenge

PORTO FELIZ, Brasil – Liderando a lo largo de los cinco torneos que abarcó la competencia, el estadounidense Ben Polland resultó ganador del Bupa Challenge que concluyó el domingo en Brasil. Su recompensa como triunfador de la competición patrocinada por Bupa Global fue un premio especial de US $10 mil dólares.

Ganador del Guatemala Stella Artois Open que abrió el Bupa Challenge y la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica el pasado marzo, Polland se negó a dejar ir el liderato a través del Puerto Plata DR Open, el Quito Open, el São Paulo Golf Club Championship y el 65º JHSF Aberto do Brasil. Su balance de resultados en los cinco eventos fue de cuatro top-25 – incluida una victoria y dos top-10.

Con ganancias por $43,109 dólares en los cinco eventos que integraron la serie, Polland terminó ganando el Bupa Challenge por un margen de US $1,764 sobre el colombiano Nicolás Echavarría, quien la semana pasada ganó en el São Paulo Golf Club. El también colombiano, Marcelo Rozo, ganador del Aberto do Brasil, acabó en la tercera posición, a US $2,775 dólares de diferencia.

“El destino del Bupa Challenge estaba en mis manos esta semana, pero no hice mi tarea al fallar el corte, así que me siento dichoso de haberme librado para superar por unos pocos dólares a dos grandes jugadores. Me siento muy afortunado”, dijo Polland, un jugador de 28 años originario de Minnesota que se integró al PGA TOUR Latinoamérica este año.