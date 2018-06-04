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Fútbol

Premian a los campeones

El pasado fin de semana, el Club de Golf La Hacienda recibió la copa de la edición LXX del Torneo Interclubes Varonil de la Asociación de Golf del Valle de México

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana, se realizó la cena de premiación del LXX Torneo Interclubes Varonil del Valle de México, con un ambiente de fiesta y glamour, en el hotel Hyatt Regency; donde el Club de Golf La Hacienda recibió la Copa AGVM, al haber logrado el primer lugar del campeonato, con 79 puntos.

El Presidente de la Asociación de Golf del Valle de México, el Ing. Fernando Lemmen-Meyer, fue el encargado de entregarle la Copa AGVM al Lic. Alfredo Ortes, Presidente del Club de Golf La Hacienda.

También, se entregaron trofeos a los tres primeros lugares de las siete categorías disputadas: Campeonato, ‘AA’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ y ‘E’. Además, se rifó un automóvil March 2018, entre otros premios.

En este campeonato realizado del 25 al 27 de mayo -para seguir promoviendo la apertura e inclusión en el deporte- se enfrentaron más de 700 golfistas , desde juveniles hasta seniors, provenientes de 13 clubes.

Las sedes del torneo fueron: Bosque Real Country Club, el Club de Golf Chapultepec, el Club de Golf Bellavista, el Club de Golf México, el Club Campestre de la CDMX, Amanali Country Club, Club de Golf la Hacienda, el Club Campestre Chiluca, el Club de Golf los Encinos, Coral Country Club, el Club de Golf San Carlos, Lomas Country Club y el Club de Golf Vallescondido.

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