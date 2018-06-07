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Fútbol

Premian a mexicana Fassi

En entrevista para Azteca Golf, María Fassi dijo estar orgullosa por haber recibido ayer el Annika Award renocimiento que se otorga a la jugadora más destacada del golf colegial estadounidense

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Como una gran "responsabilidad", describió la golfista mexicana María Fassi el hecho de haber sido acreedora ayer del The Annika Award, reconocimiento que se otorga a la jugadora más destacada de la temporada en el golf colegial de los Estados Unidos.

Durante su visita en la capital del país para apoyar a los golfistas nacionales que participan en la edición XCI México Internacional Amateur que se desarrolla en las instalaciones del Club de Golf México, la integrante de la Universidad de Arkansas platicó con Azteca Golf.

"La verdad estoy muy contenta de que me hayan dado el The Annika Award, sobre todo porque es un trofeo donde vota la prensa, los entrenadores y las jugadoras, por lo que significa mucho que la genta contra la que compito crea que me merezco este premio", dijo la hidalguense.

"Estoy súper orgullosa y sé que también es mucha responsabilidad haber obtenido ese premio", agregó Fassi, quien con respecto a su futuro inmediato opinó: "Por ahora quiero disfrutar un poco se México, quiero descansar un poco y en semana y media tengo un torneo del LPGA Tour en Arkansas, para después jugar en Francia y Canadá y cerrar con el U.S. Women´s Amateur en verano".

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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