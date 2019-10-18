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Fútbol

Premiarán a tricampeones

Iniciando en 2020, Tours internacionales premiarán con ascenso inmediato al Korn Ferry Tour a quien gane tres veces

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PGA TOUR LATINOAMÉRICA|PGA TOUR LATINOAMÉRICA

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. — El PGA TOUR anunció que iniciando en la temporada 2020, sus tres Tours Internacionales, el PGA TOUR Latinoamérica, el Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada y el PGA TOUR Series-China, premiarán con promoción directa y estatus en el Korn Ferry Tour a cualquier jugador que logre tres victorias en uno de estos circuitos durante una misma temporada.

Esto entra en congruencia con la larga tradición establecida por el Korn Ferry Tour, la cual inició en 1997 y que reconoce a aquel jugador que logra tres victorias en una misma temporada con su ascenso al PGA TOUR. Desde su creación, doce jugadores han ganado tres eventos en una misma temporada del circuito estadounidense y han dado el salto.

“Este es otro incentivo para los jugadores que juegan a un máximo nivel en nuestros tres Tours en Latinoamérica, Canadá y China. Los jugadores han demostrado que están listos para competir y mantenerse una vez que llegan al Korn Ferry Tour. Dándoles un camino directo de ascenso a ese Tour es una adición emocionante que nos complace anunciar”, afirmó Rob Ohno, vicepresidente senior de los tours internacionales del PGA TOUR.

En 2015, el mexicano Rodolfo Cazaubón se convirtió en el primer jugador de PGA TOUR Latinoamérica en ganar tres eventos en una misma temporada. El actual miembro del PGA TOUR, Nate Lashley hizo lo mismo en 2016. Dan McCarthy fue el primer jugador del Mackenzie Tour en lograrlo, mientras que Tyler McCumber fue el más reciente en lograrlo. El estadounidense logró el objetivo en 2018.

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