Premio especial para Koepka

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- Continuando con su brillante temporada, Brooks Koepka se ha hecho acreedor del trofeo de la edición inaugural del Desafío de Riesgo y Recompensa Aon (Aon Risk Reward Challenge). Este reconocimiento incluyó un premio de un millón de dólares.

Esta primera temporada del Aon Risk Reward Challenge se diseñó para probar la habilidad de los jugadores y sus caddies para analizar el riesgo y tomar decisiones estratégicas en algunos de los hoyos más desafiantes que ofrece el golf. Durante cada semana de la temporada regular, a los jugadores se les retó a mirar los hoyos del Aon Risk Reward de una nueva forma, utilizando su experiencia previa para establecer un plan y asumir riesgos calculados que les permitieran superar a sus competidores.

“Estoy realmente orgulloso del trabajo que hicimos este año y me complace haber ganado un premio que reconoce un alto nivel de rendimiento durante toda la temporada, particularmente en algunos de los hoyos más difíciles que jugamos”, dijo Koepka. “Gracias a Aon por proporcionar a nuestros fanáticos una idea de cómo tomamos decisiones en el campo y crear un premio realmente significativo”.

El programa que se desarrolla a lo largo de toda la temporada se basa auténticamente en la idea de la toma de decisiones de “riesgo y recompensa”. Con gran éxito esta competencia ha cautivado a los jugadores, sus caddies y a los fanáticos al proporcionar una mirada profunda a los hoyos designados y pedirles que consideren qué nivel de riesgo deben tomar para maximizar su rendimiento y recibir la recompensa de un millón de dólares.

