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Fútbol

Presentan el “Major” amateur

En conferencia de prensa anunciaron la edición 2020 del Latin America Amateur Championship a realizarse en enero en la Riviera Maya

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LAAC|LAAC

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Comenzó la cuenta regresiva para la sexta edición del Latin America Amateur Championship (LAAC)y en México ya se palpita la previa del campeonato de golf para aficionados más importante de la región. El LAAC se disputará del 16 al 19 de enero de 2020 en El Camaleón Golf Clubde Mayakoba, Riviera Maya.

Este martes se realizó la presentación del campeonato ante los medios del país anfitrión con la presencia de Mark Lawrie, Director The R&A para Latinoamérica y el Caribe; Jorge Robleda Moguel, Presidente de la Federación Mexicana de Golf; Borja Escalada, CEO de RLH Properties; Joe Mazzeo, Director del Mayakoba Golf Classic; y Federico Valdéz, Director General de la Federación Mexicana de Golf.

“Es evidente que México siempre estuvo en un ‘short list’ para ser la sede del LAAC, solo había que encontrar el momento oportuno porque sabemos que este país tiene más de una opción para recibir un evento de esta naturaleza. Debo confesar que, como en algún momento dije, quedé con cierto enamoramiento cuando estuve en Mayakoba hace algunos años. A partir de ahí comenzamos a conversar para que sea definitivamente sede del LAAC”, explicó Mark Lawrie durante su exposición.

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