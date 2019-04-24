Primer vistazo: 88° Abierto OSDE del Centro

CÓRDOBA, ARGENTINA – Desde que el PGA TOUR Latinoamérica llegó por primera vez al Córdoba Golf Club, en abril de 2013, el Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp | TELECOM se convirtió en uno de los eventos favoritos de los jugadores. Con su gran historia y tradición, el evento que nació en 1927 vino a extender la huella del Tour en territorio argentino.

Como anfitrión de este evento, el Córdoba Golf Club se ha convertido con el paso de los años en la sede que más veces recibió al PGA TOUR Latinoamérica en Argentina. De hecho, con la 88º edición de su torneo estrella iguala el récord de la sede que más torneos del Tour albergó, con siete. Dicha marca la comparten a partir de esta semana con los peruanos de Los Inkas Golf Club.

El histórico par-71 de 6,878 yardas ha sido consistentemente uno de los más exigentes dentro de una gira que el mes pasado dio inicio a su octava temporada en la región. En 2019, como el segundo de los cuatro eventos del Zurich Argentina Swing, el Abierto OSDE del Centro se perfila una vez más como un gran examen para los 144 jugadores de 21 países que competirán por el título.

FECHAS: Abril 22-28, 2019

NOMBRE OFICIAL: 88° Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp | TELECOM

HASHTAGS: #AbiertodelCentro #ZurichArgentinaSwing #pgatourla

CALENDARIO: Cuarto torneo de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica

ZURICH ARGENTINA SWING: Segundo de cuatro eventos de esta competición

SEDE: Córdoba Golf Club – Villa Allende, Córdoba, Argentina

PAR/YARDAS: 71 (35-36) 6,878

CAMPEÓN DEFENSOR: Cristóbal Del Solar, Chile

BOLSA DE PREMIOS: US $175,000 – Ganancia del campeón US $31,500

CORTE: Top 55 y empates

NOTAS SOBRE EL FIELD:

El field de esta semana lo integran 144 jugadores de 21 países.

El desglose de jugadores por país es el siguiente: Estados Unidos (57), Argentina (43), México (6), Canadá (5), Chile (5), Colombia (5), Bolivia (2), Brasil (4), Inglaterra (3), España (2), Sudáfrica (2), Australia (1), Finlandia (1), Francia (1), Guatemala (1), Noruega (1), Perú (1), República Dominicana (1), Suecia (1), Uruguay (1) y Venezuela (1).